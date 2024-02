Geselllschaft Antisemitismus in der Kultur - Was kann man tun?

Was ist das Problematische an den Begriffen „Apartheid“ und „Genozid“, die bei der Gala gefallen sind? Nicht jede israelfeindliche oder antisemitische Aussage ist strafrechtlich relevant. Trotzdem können solche Aussagen für Betroffene verletzend sein. Die gemeinnützige Amadeu Antonio Stiftung weist in ihrer Übersicht über antisemitische Codes darauf hin, dass im Begriff Apartheid, der einst die rassistische Trennung von Bevölkerungsgruppen in Südafrika beschrieb, der Vorwurf stecke: Israel sei per se ein rassistisches Konstrukt. Dies gilt nach der in der EU und in Deutschland anerkannten Definition der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken als Form des Antisemitismus. Daher sieht es etwa die EU-Kommission als unangebracht an, den Begriff Apartheid mit dem jüdischen Staat in Verbindung zu bringen.