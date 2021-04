Goldjunge : Anthony Hopkins bedankt sich für Überraschungs-Oscar

Anthony Hopkins 2011 bei der Premiere seines Films „The Rite“ in Mexiko-Stadt. Foto: Alexandre Meneghini/AP/dpa

Los Angeles Das konnte man so nicht erwarten: Anthony Hopkins hat fast 30 Jahre nach „Das Schweigen der Lämmer“ seinen zweiten Oscar als Bester Hausptdarsteller gewonnen.

Anthony Hopkins fehlte bei der Oscar-Gala, als der britische Star am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles zum besten Hauptdarsteller in dem Drama „The Father“ gekürt wurde.