Russische Sopranistin : Anna Netrebko unter Druck - Engagements auf Eis gelegt

New York Sie ist eine der erfolgreichsten Opernsängerinnen der Welt. Nun wird Anna Netrebkos Nähe zum russischen Präsidenten aber zunehmend zum Problem.

„Künstlerischer Verlust für die Met“

An der Met habe sich Netrebko von geplanten Auftritten zurückgezogen - darunter von ihrer Rolle in „Turandot“ im April und Mai sowie im „Don Carlos“ in der kommenden Saison, hieß es in der Mitteilung. Den Part in „Turandot“ soll die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska übernehmen. „Es ist ein großer künstlerischer Verlust für die Met und für die Oper insgesamt“, sagte Peter Gelb, Direktor des renommierten New Yorker Opernhauses. „Anna ist eine der großartigsten Sängerinnen in der Geschichte des Opernhauses, aber wenn Putin unschuldige Opfer in der Ukraine umbringt, gibt es keinen anderen Weg.“