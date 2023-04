Schauspielerin Anna Maria Mühe spielt erstmals Theater

Mühe war beispielsweise in den Serien „Totenfrau“ und „Dogs of Berlin“ zu sehen. Sie spielt in der Fernsehreihe „Solo für Weiss“ mit und hat etliche Filme gedreht. Auf die Frage, ob sich Theater sehr anders als ein Filmdreh anfühle, sagte sie: „Ja, man kann es wirklich nicht vergleichen. Das Schöne ist: Ich bin jetzt 37 und man hat wenige erste Male in dem Alter. Es ist toll, etwas zu erleben und durchzumachen, was ich so vorher noch nicht kannte.“