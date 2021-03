Ausstellung : Andreas Gursky kehrt zurück in seine Geburtsstadt

Leipzig Seine großformatigen Fotos erzielen Rekordwerte bei Versteigerungen. Nun kehrt Andreas Gursky in seine Geburtsstadt Leipzig zurück - mit seiner ersten Einzelausstellung im Osten Deutschlands.

„Ich bin sehr emotionalisiert, endlich die Ausstellung eröffnen zu können, und dankbar, dass ich bei der Auswahl und Zusammenstellung hier schalten und walten konnte“, sagte der 66-Jährige in Leipzig. Nahezu die komplette obere Etage des Hauses ist mit seinen monumentalen Collagen bespielt, knapp 1500 Quadratmeter in 15 Räumen.

In „Politik II“ versammeln sich etwa deutsche Spitzenpolitiker um eine Tafel, die an das „Letzte Abendmahl“ erinnert. „Dieses Werk ist eher als Nebenprodukt entstanden, die Anordnung der Personen ist bewusst gewählt. Die Interpretation will ich aber dem Betrachter überlassen“, erläuterte Gursky.

Gursky wurde 1955 in Leipzig geboren, im selben Jahr flüchtete die Familie in den Westen. Seine monumentalen Bilder hängen in berühmten Museen der Welt und erzielen Spitzenpreise auf dem Kunstmarkt - sein für 4,3 Millionen Dollar 1999 versteigertes Werk „Rhein II“ gilt als teuerste Fotografie der Welt. Der Künstler lebt seit 1957 in Düsseldorf und studierte Fotografie an der dortigen Kunstakademie. Er lebt auch auf Ibiza.