50-jähriges Bühnenjubiläum : Amigos fühlen sich wie ausgebremste Rennpferde

Hungen Gewohnte Auftritte vor großem Publikum sind für die Amigos derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Die Musiker aus dem mittelhessischen Hungen haben am 10. Juli ihr neues Album „Tausend Träume“ veröffentlicht, mit dem sie zum zwölften Mal die deutschen Albumcharts erobert haben. Damit übertreffen die beiden sogar die Beatles und die Toten Hosen (jeweils 11 Nummer-eins-Alben), wie GfK Entertainment am Freitag mitgeteilt hatte.

Andere Konzerte zu geben, kam für die Amigos nicht in Frage. „Wohnzimmer-Konzerte, im Internet übertragen oder im Autokino - das ist für uns kein Ersatz. Wir wollen ja schließlich richtig in Kontakt kommen mit unseren Fans.“ In der Zwischenzeit haben sich die Amigos an neue Texte und Lieder gesetzt. Und: „Mein Garten war noch nie so aufgeräumt wie jetzt. Was soll man auch machen, wenn Corona ist“, sagte Bernd Ulrich.