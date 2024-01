Kulturhauptstadt 2024 „All is one“: Kulturhauptstadtjahr 2024 in Tartu eröffnet

Neben Tartu tragen 2024 auch das Salzkammergut und Bodø in Norwegen den Titel als Europäische Kulturhauptstadt. In der österreichischen Alpenregion wurde das Kulturhauptstadtjahr am 20. Januar offiziell eröffnet. In Bodø ist die Eröffnungsfeier am 3. Februar geplant.