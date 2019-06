Abschied : „Alf“-Serienvater Max Wright gestorben

Max Wright, bekannt als Willie Tanner aus der US-Serie „Alf“, ist mit 75 Jahren gestorben. Foto: Ralph Dominguez/Globe Photos via Zuma.

Hermosa Beach In Deutschland war er vor allem als Vater Willie Tanner in der US-Serie „Alf“ bekannt - jetzt ist der US-Schauspieler Max Wright im Alter von 75 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Familie des Stars.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wright hatte demnach seit den 1990er Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Er starb zu Hause im kalifornischen Hermosa Beach in der Nähe von Los Angeles.