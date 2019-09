„Free“, das neue Album von Iggy Pop : Diesmal bleibt der Punk im Schrank

Saarbrücken Iggy Pop legt mit „Free“ ein ungewöhnliches Album vor – im letzten Drittel liest und raunt er zu angejazzten Sphärenklängen.

Es ist ja nicht so, dass Iggy Pop in den vergangenen Jahren nur das Bild bedient hätte, das sich viele von ihm machen: das des ewigen Punk-Urvaters und Exzessiv-Rockers, der sich auf der Bühne zügig das T-Shirt wegreißt und auch in reiferem Alter einen beneidenswert fettreduzierten Oberkörper zeigt. Pop, jetzt auch schon 72, schlug gerade in seinen 60ern immer wieder unerwartete Töne an; mit dem Album „Après“ von 2012 etwa, voller Coverversionen, in denen er Kollegen wie Serge Gainsbourg und den Beatles die Ehre erwies. „Post Pop Depression“ von 2016 war wieder ein konventionelleres Rock-Album, das ihm als Endsechziger unerwarteten kommerziellen Erfolg bescherte: Top 5 in England und, zum ersten Mal überhaupt, Top 20 in den USA.