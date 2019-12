Wegen Peter Handke : Akademiemitglied Englund boykottiert Nobelwoche

Stockholm Die Schwedische Akademie hatte im Oktober zwei Literaturnobelpreisträger verkündet: Die Polin Olga Tokarczuk und der Österreicher Peter Handke. Nach der Bekanntgabe war eine Debatte um Handke und seine umstrittene Haltung zum Jugoslawien-Konflikt entstanden.

„Peter Handkes Nobelpreis zu feiern, wäre von meiner Seite grobe Heuchlerei. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe“, teilte Peter Englund der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ in einer E-Mail mit. Das Akademiemitglied wird deshalb diesmal an keinen Feierlichkeiten rund um die Literaturnobelpreisvergabe teilnehmen. Auf der Teilnehmerliste für die Nobelzeremonie am kommenden Dienstag im Konzerthaus von Stockholm fehlt der Name Englund bereits.