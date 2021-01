Internationale Filmfestspiele : Adieu, Gästebett: Die Pandemie verändert die Berlinale

Berlin Manche sprechen von „Phantomschmerz“: Normalerweise würden die Vorbereitungen zur Berlinale jetzt auf Hochtouren laufen. Wie das Festival in Pandemiezeiten aussehen kann - und warum manche Luftmatratze in Berlin erst einmal leer bleibt.

Flugtickets wären gebucht, Hotelzimmer gemietet, Programmhefte gedruckt. Die Berlinale sollte in diesem Jahr am 11. Februar beginnen - wegen der Pandemie allerdings musste umgeplant werden. Rutschte das Festival im vergangenen Jahr noch gerade so an Einschränkungen vorbei, wird die Berlinale nun auf zwei Termine aufgeteilt.