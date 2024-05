Auszeichnung ACM Awards: Country-Star Lainey Wilson holt Spitzenpreis

Die US-Country-Sängerin Lainey Wilson ist bei den diesjährigen Academy of Country Music Awards (ACM) mit dem Spitzenpreis ausgezeichnet worden. Die 31-Jährige nahm den Preis „Entertainer of the Year“ in der Nacht zu Freitag in Frisco (US-Staat Texas) entgegen. Es war ihr erster Gewinn in dieser Sparte.