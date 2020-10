Hardrock-Ikonen : AC/DC deuten Comeback an

AC/DC deuten Comeback an

London Das letzte Kapitel scheint noch nicht geschrieben zu sein. Kommen AC/DC mit einem neuen Album zurück? Die Anzeichen mehren sich. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Die australische Kultband AC/DC („Highway To Hell“) steht rund vier Jahre nach ihrem bislang letzten Konzert offenbar vor einem Comeback.

Die Hardrocker um den legendären Gitarristen Angus Young veröffentlichten am Mittwoch ein Foto ihrer neuen Bandbesetzung und kündigten die Rückkehr mehrerer ehemaliger Mitglieder an, darunter der langjährige AC/DC-Sänger Brian Johnson. Für das einflussreiche britische Musikmagazin „NME“ ist das Comeback der Hardrock-Veteranen damit sicher. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst aber nicht.

In den vergangenen Jahren war immer wieder über ein neues AC/DC-Album spekuliert worden. In den vergangenen Tagen wurden die Spekulationen durch kurze Clips befeuert, die die Gruppe im Internet veröffentlichte. Darin war nur ein leuchtender Blitz wie im berühmten AC/DC-Logo zu sehen.

Auf einer Litfaßsäule vor der Ashfield Boys High School in Sydney, deren Schüler Angus Young einst war, tauchte zudem ein Plakat auf mit der Aufschrift „Sydney, are you ready“ („Sydney, seid ihr bereit“) und dem Schriftzug „PWRUP“ - kurz für „Power Up“ („Einschalten). Insider vermuten darin den neuen Albumtitel.