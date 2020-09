Abteikirche Tholey : Wissenswertes rund um die Wieder-Eröffnung

Wie kommt man zu den Richter-Fenstern? Sieben Fragen und sieben Antworten zur Abteikirche St. Mauritius in Tholey.

Die renovierte Abteikirche wird am Samstagabend nach der Orgelweihe wieder zugänglich – und bleibt in Folge offen für Besucher. Der Blick auf die Richter-Fenster ist also möglich, und zwar kostenlos. Wer sie jedoch aus der Nähe sehen will, muss in den Chorraum, und dort kommt man nur mit einer kostenpflichtigen Gästeführung hin. Sie wird im Besucherzentrum gebucht, das am 2. Oktober öffnet. Zu den Gottesdiensten muss man sich anmelden. Die Veranstaltungen im Kirchenraum während der Festwochen (bis 29.9.) sind ausgebucht. Weitere Infos unter www.abtei-tholey.