Cameron Carpenter : Organist startet LKW-Tour vor Seniorenheimen

Berlin Der US-amerikanische Organist Cameron Carpenter startet eine deutschlandweite LKW-Tour vor Seniorenheimen. Ab dem 30. Juni wird er unter dem Motto „All you need is Bach!“ an acht Tagen 40 Konzerte vor Seniorenheimen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen auf der Ladefläche eines LKW geben, wie am Dienstag in Berlin mitteilte wurde.

