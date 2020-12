Satire : 2020 war auch das Jahr der „heute-show“

Moderator Oliver Welke hatte keinen Mangel an Themen. Foto: Sascha Baumann/ZDF/dpa

Köln Beliebt, aber auch umstritten: Im Corona-Jahr ist die „heute-show“ des ZDF zum sehr populären Format geworden - und selbst zur Nachricht.

Zehn Jahre kommt die ZDF-Nachrichtensatire „heute-show“ jetzt schon freitags - 2020 hat sie es erstmals geschafft, im Schnitt fünf Millionen Zuschauer zu erreichen. In diesem Jahr hat sie sich also endgültig etabliert und ist für viele TV-Zuschauer in Deutschland eine feste Institution im Wahnsinn des Nachrichtenalltags geworden. Kurz gesagt: 2020 war auch das Jahr der „heute-show“.