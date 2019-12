Party statt Pomp : „1Live Kronen“ für Sido, Juju und AnnenMayKantereit

Bochum Die Verleihung der „1Live Kronen“ gilt als eine Art Klassentreffen der deutschen Musikbranche. Wer hier abräumt, hat die Nase vorn beim jungen Musikpublikum. Abermals krönen die Hörer Hip-Hop-Stars.

Hier ist der Teppich rosa statt rot, viele Promis kommen in Turnschuhen, und in der ersten Reihe stehen die Fans: Die „1Live Krone“ will sich abheben von anderen Preisverleihungen. Und so passte es ins Bild, dass der zum „Besten Künstler“ gewählte Sido („Mein Block“) am Donnerstag im Kapuzenpulli auf der Bühne stand.

Dass Hip-Hop derzeit die Nase vorn hat in der deutschsprachigen Musiklandschaft, zeigte sich nach Sidos Kür zum „Besten Künstler“ noch an weiteren Preisträgern - wie der Gewinnerin des Abends schlechthin: Rapperin Juju („Bling Bling“, „Hardcore High“), früher als Teil des Damen-Duos SXTN unterwegs, entschied die Königinnen-Disziplin „Beste Künstlerin“ für sich. Sie stach damit erfolgreiche Sängerinnen wie Lena und Alice Merton aus. Gleichzeitig gewann Jujus Song „Vermissen“, den sie gemeinsam mit Henning May aufgenommen hat, die Krone für die „Beste Single“. „Ich bin so, so, so stolz und so glücklich“, sagte sie.