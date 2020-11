Neue Serie geplant : 100. Geburtstag von Pumuckl-Schöpferin Ellis Kaut

München Barfuß, frech und auf seine Weise sprachbegabt: der Pumuckl. Seine Schöpferin Ellis Kaut wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Er selbst, auch nicht mehr der Jüngste, soll bald in neue Abenteuer starten.

Die Autorin Ellis Kaut schuf den rothaarigen Kobold, der bis heute durch Sendungen und Bücher in Deutschland, aber auch in Spanien, Frankreich, Griechenland und sogar in China klabautert. 1962 lief die erste Hörspielreihe von „Meister Eder und sein Pumuckl“ im Bayerischen Rundfunk (BR). Pumuckl geht also auf die 60 zu - und seine Schöpferin Ellis Kaut wäre am 17. November 100 Jahre alt geworden; sie starb im September 2015 im Alter von 94 Jahren.