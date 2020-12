Seit einer Woche : Jugendlicher aus Völklingen vermisst

Völklingen/Saarburg Seit einer Woche wird der Jugendliche Joshua Holzer aus Völklingen vermisst. Joshua ist 1,70 Meter groß, um die 65 Kilo schwer und hat kurze Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer blauen Winterjacke, schwarzem Pullover, schwarzer Trainingshose und schwarzen Nike-Turnschuhen.

Unterwegs ist er mit einem silberfarbenen Roller mit dem Kennzeichen 699 JON, dabei trägt er einen bunten Helm. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter: Tel. (0 68 98) 20 20.

Der 13-jährige Junge, der seit dem 8. November aus einer Jugendeinrichtung in Taben-Rodt vermisst gemeldet worden war (wir haben berichtet), ist am Montag in Saarburg wohlbehalten wiederaufgetaucht.