Auszeichnung Kroos ist Fußballer des Jahres - Alonso bester Trainer

„Dieses Ergebnis ist eine schöne Bestätigung und eine große Anerkennung für das, was ich im vergangenen Jahr geleistet habe“, sagte Kroos. „Und auch wenn es das letzte Mal sein wird, dass ich gewählt werde, ist es eine Auszeichnung, die nicht auf einem Dank basiert an einen Spieler, der seine Karriere beendet. Es ist kein Mitleidspreis, er hat nichts zu tun mit dem Alter oder dem Ende der Laufbahn, sondern einfach nur mit der Leistung auf dem Platz - zumindest hoffe ich mal, dass das so ist.“