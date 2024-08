Lehrermangel „Enormer Notstand“ in Schulpraxis – heftige Kritik von Lehrerverbänden im Saarland

Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, warnen mehrere Lehrerverbände im Saarland bereits vor drohenden Engpässen und Ausfällen sowie den Folgen des erhöhten Förderbedarfs in allen Schulformen bei weiterhin unzureichenden Personalschlüsseln in den Kollegien. Ungeachtet der vom Bildungsministerium zum 1. August geschaffenen gut 250 zusätzlichen, unbefristeten Stellen werde es bereits in den nächsten Wochen zu krankheitsbedingten Ausfällen von Lehrkräften kommen, mahnt etwa Lisa Brausch, Vorsitzende des Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV).