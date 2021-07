Orientierung bei Nahrungsmitteln : Landwirte kritisieren Ernährungsampel

Paris In Frankreich bietet Nutri-Score den Verbrauchern beim Einkauf seit Jahren Orientierung. Doch die Kritik will nicht verstummen.

McDonald’s gilt vielen Menschen als der Inbegriff von Junkfood. Zu fett, zu salzig oder auch zu süß lautet in der Regel das vernichtende Urteil über das Angebot der Fastfood-Kette. Zumindest in Frankreich will das Unternehmen nun aber in einem neuen Licht erscheinen und hat sich zu einem geradezu revolutionären Schritt entschlossen: von diesem Sommer an versieht McDonald’s seine Produkte mit der Ernährungsampel Nutri-Score. Experten feiern diesen Schritt als Meilenstein.