CDU-Chefin : Kramp-Karrenbauer stützt Merkel-Macron-Plan für Wiederaufbau

Berlin Frankreich und Deutschland hatten einen gemeinsamen Vorschlag für europäische Wirtschaftshilfen in Höhe von 500 Milliarden Euro gemacht. Kritik kam von einer Gruppe von Ländern um Österreich.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt den deutsch-französischen Milliarden-Plan zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Krise. „Dieser Vorschlag ist aus meiner Sicht in einer historischen Situation, in der der europäische Zusammenhalt auf die Probe gestellt wird, die richtige Antwort“, sagte Kramp-Karrenbauer „n-tv.de“. „Ich werde am Montag im CDU-Bundesvorstand empfehlen, dass wir diesen wegweisenden Plan für ein wirtschaftlich vitales Europa unterstützen.“