„Das System ist am absoluten Limit“ Darum sind die Kita-Öffnungszeiten im Saarland aktuell unzuverlässig

Saarbrücken · Hohe Personalausfälle sorgen derzeit für reduzierte Öffnungszeiten in vielen Saar-Kitas und Stress in vielen betroffenen Familien. Der Kita-Fachkräfte-Verband kritisiert: „Das System ist am absoluten Limit.“

16.01.2024 , 16:30 Uhr

Viele Familien im Saarland können sich nicht auf zuverlässige Kita-Öffnungszeiten verlassen. Foto: dpa/Marijan Murat

In der kalten Jahreszeit mehren sich Krankmeldungen. Kommen Urlaube oder andere Unwägbarkeiten hinzu, stehen viele saarländische Kindertageseinrichtungen vor so großen personellen Problemen, dass sie ihre Öffnungszeiten einschränken müssen. Das spüren derzeit viele saarländische Familien mit Kindern im Krippen- oder Kindergarten-Alter. Sofern sie überhaupt einen Betreuungsplatz für ihr Kind gefunden haben. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen 6700 Betreuungsplätze im Land, vor allem im Krippenbereich kann der Bedarf erst zu 32 Prozent gedeckt werden, auch wenn der Ausbau vorankommt.