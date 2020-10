Zwei Kandidaten, zwei Auftritte

Donald Trump bei der Fragerunde. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Was wollen die Kandidaten erreichen? Und wer wird sich am meisten für meine Interessen einsetzen? Über solche Fragen denken Menschen nach, bevor sie sich bei einer Wahl entscheiden. Demnächst steht im Land USA eine große Wahl an.

Es geht um den Präsidenten. Entweder bleibt es bei Donald Trump oder die Amerikaner wählen seinen Herausforderer Joe Biden.

Am Donnerstagabend beantworteten die beiden Fragen von Wählerinnen und Wählern im Fernsehen. Es ging zum Beispiel um die Coronakrise. Ungewöhnlich daran war: Donald Trump und Joe Biden traten zeitgleich in unterschiedlichen Sendern auf. Die Leute mussten sich also entscheiden, wem sie zuschauen wollten.