Zurück im Rennen

Nico Hülkenberg darf am Wochenende wieder ein Formel-1-Auto fahren. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Des einen Glück ist des anderen Pech, sagt man manchmal. In der Formel 1 passt es auf jeden Fall gerade. Glück hat der deutsche Rennfahrer Nico Hülkenberg. Am Freitag da wurde bekannt, dass er am Wochenende in der Formel 1 fahren darf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nico Hülkenberg soll beim Großen Preis von Silverstone in England antreten. Dabei ist er seit diesem Jahr eigentlich kein Formel-1-Pilot mehr. Er ist allerdings früher schon viele Rennen gefahren.