Zurück auf den Platz

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Foto: Peter Steffen/dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich bestimmt besonders gefreut. Schließlich stehen sie in der Tabelle der Bundesliga auf dem ersten Platz.

Am Mittwoch kam heraus: Auch bei den Frauen geht die Bundesliga bald weiter. Wegen des Coronavirus waren die Spiele in letzter Zeit ausgefallen.

Am 29. Mai stehen nun die nächsten Spiele an. „Wir freuen uns sehr“, sagte einer der Chefs beim VfL. Die Wolfsburgerinnen haben bislang in dieser Saison noch kein Spiel verloren.