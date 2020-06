Zuhause mit vier Rädern ausleihen

In einem Wohnmobil kann man sich wie zu Hause fühlen, aber auch schnell an einen neuen Ort fahren. Foto: Thierry Roge/BELGA/dpa

Und wo wollen wir als nächstes hin? Wer in den Ferien schon mal Camping gemacht hat, weiß: Man kann schnell alles wieder einpacken und an den nächsten Ort fahren. Denn alles, was man braucht, hat man dabei: ein Zelt etwa, Schlafsäcke, Kochgeschirr.

Man kann das sogar mit dem Fahrrad machen. Eine Menge Leute fahren aber auch mit einem Kleinbus los oder einem Wohnmobil. Das ersetzt dann das Hotelzimmer oder die Ferienwohnung.