Wusstest du, dass...? - Nicht nur unter der Erde

Wusstest du, dass Menschen unterschiedlich bestattet werden, wenn sie sterben? Das hängt häufig auch mit ihrer Religion zusammen - oder mit dem Teil der Welt, in dem sie leben. Viele Leute bestimmen auch selbst vor ihrem Tod, wie sie beerdigt werden möchten.

Menschen mit christlichem Glauben beerdigen die Gestorbenen oft in einem Sarg in der Erde. Auch Muslime werden in der Erde bestattet. Allerdings wird ihr Körper nicht in einen Sarg gelegt, sondern in ein oder mehrere Tücher gewickelt. In Asien leben viele Buddhisten. Sie bestatten ihre Toten oft im Feuer. Die Asche verstreuen sie häufig.