Wusstest du, dass ...? - Rabenvögel sind schlaue Tiere

Wusstest du, dass Raben und Krähen besonders schlaue Tiere sind? Sie haben so allerlei Tricks auf Lager. Das haben Wissenschaftler herausgefunden.

Zum Beispiel können diese Vögel ihre Artgenossen täuschen. Wissenschaftler beobachteten etwa: Die Rabenvögel bemühten sich, Futter besonders gut zu verstecken, wenn andere Rabenvögel in der Nähe waren.

Auch bei Streitereien zeigten sich manche der Tiere schlau. Wusste ein Vogel, dass Verwandte oder Freunde in der Nähe sind, kreischte er laut. Vermutlich, um Hilfe zu holen. Waren hingegen die Freunde des Gegners in der Nähe, blieb er still.