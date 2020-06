Wusstest du, dass ...? - Ein Name für viele Vögel

Viele Möwen sieht man an der Nordsee und der Ostsee. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das Kreischen von Möwen kennt jeder, der schon mal an der Nordsee oder Ostsee war. Denn gerade dort sind die Vögel besonders viel unterwegs. Aber wusstest du, dass es gar nicht nur eine Möwenart gibt?

Allein in Schleswig-Holstein findet man zehn verschiedene Möwenarten! Dieses Bundesland liegt ganz im Norden von Deutschland. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es Möwen und sogar in großen Städten wie Berlin kann man die Vögel entdecken.