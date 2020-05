Wieder auf die Insel düsen

Die Insel Helgoland gehört zu Schleswig-Holstein. Allerdings liegt sie etwa 70 Kilometer vom Rest des Bundeslandes entfernt. Denn Helgoland befindet sich mitten in der Nordsee. Um dort hinzukommen, muss man vom Festland eine der Fähren nehmen.

So ein Schiff legte am Mittwoch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder von der Stadt Hamburg ab. Katamarane haben nicht nur einen Rumpf, sondern zwei. Damit liegen sie besonders stabil auf dem Wasser. Es schaukelt also nicht so sehr, wenn man damit über die Wellen der Nordsee saust.