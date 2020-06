Wichtiges Spiel nach drei Monaten Pause

Auf dieses Spiel konnten sich die Fußballer des 1. FC Saarbrücken lange vorbereiten. Am Dienstag empfängt die Mannschaft die Bundesliga-Profis von Bayer Leverkusen. Die beiden Teams spielen im DFB-Pokal gegeneinander.

Der 1. FC Saarbrücken spielt in der vierten Liga. Dort wurde die Saison wegen des Coronavirus abgebrochen. Die Spieler aus Saarbrücken haben also seit drei Monaten kein Spiel mehr gemacht. „Wir hatten sicher die längste Vorbereitung, die je eine Mannschaft auf ein Spiel hatte“, sagt der Trainer.

In dem Spiel geht es darum, wer ins Pokal-Finale einzieht. So weit hat es in dem Turnier noch keine Mannschaft aus der vierten Liga geschafft. Der Sieger des Spiels trifft im Endspiel entweder auf den FC Bayern München oder auf Eintracht Frankfurt. Diese beiden Teams spielen am Mittwoch im zweiten Halbfinale gegeneinander.