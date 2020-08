Wer kann die Tore schießen?

Wen wird Julian Nagelsmann im Sturm aufstellen?. Foto: Uwe Anspach/dpa-Pool/dpa

Jetzt wäre ein Torjäger wie Timo Werner gut. Doch der Stürmer, der so viele Tore für RB Leipzig geschossen hat, ist nicht mehr in der Mannschaft. Dabei geht es für die Leipziger nun um einen der wichtigsten Pokale, den ein Fußballverein gewinnen kann.</p><p>In der Champions League pielt Leipzig am Donnerstagabend gegen Atlético Madrid aus Spanien. Wer gegen die Madrilenen im Sturm spielen soll, muss RB-Trainer Julian Nagelsmann noch entscheiden.

Die Stürmer Yussuf Poulsen und Patrik Schick versuchen nach ihren Verletzungen gerade wieder richtig fit zu werden. „Es geht um die Frische, die nötige Gier zu entwickeln und mit Power ins Spiel zu gehen“, sagte Julian Nagelsmann vor dem Spiel.