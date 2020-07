Wenig riesige Windräder gebaut

Der Ausbau der Windkraft kommt nicht richtig voran. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sie sind riesig, weiß und stehen meist auf Feldern oder im Meer. Windräder sieht man in Deutschland an vielen Orten. Allerdings sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres an Land nicht viele dazugekommen.

Das haben Fachleute am Freitag erklärt.

Dabei sind die Windräder wichtig für die Energiewende. Damit ist gemeint, dass Deutschland seinen Strom in der Zukunft umweltfreundlicher erzeugen will. Also weniger aus Öl oder Kohle, denn das ist schlecht für das Klima. Dafür soll mehr Energie etwa aus Sonne und Wind genutzt werden.

In zehn Jahren soll ein großer Teil des Stroms aus diesen erneuerbaren Energien kommen. Das wird aber schwer, wenn so wenige Windräder gebaut werden, sagen Fachleute.