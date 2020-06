Wegen Besuch gesperrt

Hier bitte nicht weiter! Hier ruhen sich drei Mähnenrobben aus. Foto: Camilo Alfaro/Agencia Uno/dpa

Platt auf dem Bauch, die Flossen zur Seite gestreckt: So liegen drei Mähnenrobben an der Strandpromenade einer Stadt in Chile. Chile ist ein Land in Südamerika. Es hat eine sehr lange Küste. Dort leben Mähnenrobben in freier Wildbahn.

Mähnenrobben können super tauchen. Dann verschließen sie ihre Nasenlöcher, damit kein Wasser reinkommt. Sie fressen zum Beispiel Fische. Die Tiere verbringen aber nicht nur Zeit im Wasser. Sie kommen auch an Land.