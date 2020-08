Was wissen deine Apps über dich?

Tiktok ist auch in den USA bei jungen Menschen sehr beliebt. Foto: Andre M. Chang/ZUMA Wire/dpa

Du machst einen witzigen Tanz zu deinem absoluten Lieblingslied. Deine beste Freundin hat ihrem Hund ein komisches Kostüm angezogen. Videos von solchen Aktionen kann man bei Tiktok posten. Klingt eigentlich nach harmlosem Spaß, oder?

Der Präsident des Landes USA sieht das anscheinend anders. Donald Trump sagte sogar, dass er die App in seinem Land verbieten will. Dabei ging es auch um das Thema Datenschutz. Tiktok kommt aus dem Land China. Die Regierung der USA fürchtet, dass der chinesische Staat durch die App zu viel über Menschen in den USA erfahren könnte.