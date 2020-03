TV-Programm für Kinder : Verrückte Technik, lebende Kickerfiguren und viel Sport

München Schlaue Problemlöser und sportliche Kinder gibt es diese Woche im Fernsehen zu sehen:

SPANNEND: Können Tiere aus dem Zoo in der Wildnis leben? Darum geht es am Dienstag (24. März) im WDR Fernsehen. „Theos Tierwelt“ zeigt wilde Tiere, die nun wieder in die Natur gebracht werden, Marder zum Beispiel. Los geht es um 20.15 Uhr. Auch Schlangen kann man in so manchen Zoos bewundern. Doch welche Arten von Schlangen leben bei uns in der Natur? Das erklärt das Magazin „Anna und die wilden Tiere“. Die Folge „Wie schlingt die Schlange?“ gibt es am Mittwoch (25. März) um 19.25 Uhr, im KiKA.