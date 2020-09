Warum Mädchen älter werden als Jungen

83 Jahre sind eine laaange Zeit. Überleg mal, was du allein in den letzten fünf Jahren erlebt hast: Du hast Geburtstage gefeiert, Geschenke zu Weihnachten bekommen. Vielleicht ist deine Familie umgezogen oder du hast die Schule gewechselt.

In 83 Jahren kann also noch viel mehr passieren. Frag einfach mal ältere Leute wie etwa deine Eltern oder Großeltern, was sie in ihrem Leben schon alles erlebt haben. Die Antwort wird sicher eine Weile dauern. Wie lange das Leben eines Menschen dauert, ist natürlich total unterschiedlich.