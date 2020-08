Warten auf neue Konsolen

Auch um solche Geräte geht es bei der Gamescom: VR-Brillen. Foto: picture alliance

Dieses Mal musste niemand anstehen, um sich die neusten Spiele und Konsolen anzuschauen. So war es in den letzten Jahren oft auf der Gamescom. Das ist eine bekannte Messe für Computerspiele. Viele Tausend Menschen kamen dafür jedes Jahr in die Stadt Köln im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Wegen des Coronavirus lief es dieses Mal aber anders. Spiele-Experten und Fans konnten sich das Ganze nur noch im Internet anschauen. Dabei ging es in den letzten Tagen zum Beispiel um neue Spiele und neue Technik.