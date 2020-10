Warten auf den ersten Punkt

Der FSV Mainz 05 hat in dieser Saison bislang nur verloren. Foto: Torsten Silz/dpa

Fünf Spieltage haben die Fußballer in der Bundesliga hinter sich. Für manche Mannschaften lief es bislang super, zum Beispiel für RB Leipzig und den FC Bayern München. Andere Vereine warten noch immer auf den ersten Sieg.

An diesem Wochenende soll es endlich mit den ersten Punkten klappen. Am Samstag treten die Mainzer beim FC Augsburg an.