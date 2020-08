Wann Protest verboten ist

Viele Menschen laufen nebeneinander durch die Straßen. Auf Plakaten steht, warum sie unterwegs sind. Es wird getrommelt und mit Trillerpfeifen Lärm gemacht. So sehen Demonstrationen oft aus.

In der Stadt Berlin hat die Polizei jetzt trotzdem eine Demonstration verboten. Dort wollten am Samstag viele Menschen etwa gegen die Einschränkungen wegen Corona protestieren. Die Polizei und der zuständige Politiker sahen aber ein großes Problem: Die meisten Teilnehmer würden sich vermutlich nicht an die Regeln halten. Das war schon bei einem ähnlichen Protest vor einigen Wochen so.