Vorsprung verteidigt

Leon Goretzka und die deutsche Mannschaft verteidigten die Führung gegen die Ukraine. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Am Ende wurde es mal wieder knapp. Zuletzt hatten die deutschen Fußballer mehrere Führungen verspielt. Doch dieses Mal verteidigten sie ihren Vorsprung: Deutschland gewann mit 2:1 gegen die Mannschaft aus dem Land Ukraine.</p><p>„Wir haben es mal geschafft, ein Spiel über die Runden zu bringen“, sagte der Angreifer Serge Gnabry nach dem Spiel am Samstag. Das Spiel gehörte zu einem Turnier für Länder aus Europa: der Nations League Insgesamt hat es Deutschland in seiner Gruppe mit drei Gegnern zu tun. Auf Platz eins steht die Mannschaft aus Spanien.

