Vor dem Sturm in die Schule flüchten

Umgestürzte Bäume, umgekippte Autos, kaputte Häuser und viel Regen und Gewitter. In den Ländern Indien und Bangladesch in Asien hat ein Wirbelsturm eine Menge Schäden angerichtet. Auch Verletzte und sogar einige Tote gab es.

„In unserem Dorf hat dieser schreckliche Sturm alles flach gemacht“, erzählte ein Mann. So ein tropischer Wirbelsturm wird auch Zyklon genannt. In Deutschland gibt es keine Zyklone. In Indien und Bangladesch kommen sie aber immer wieder vor. Viele Menschen bringen sich dann in Notunterkünften in Sicherheit.