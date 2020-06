Vor dem Strand kommt der Stau

Jetzt kommt alles zusammen: Ferien und schönes Wetter. Deshalb rechnen Fachleute für Verkehr damit, dass es am Wochenende auf einigen Straßen und Autobahnen Staus geben wird. Das gilt besonders in Norddeutschland.

Denn viele Leute wollen an die Strände von Nordsee und Ostsee. Das ist zwar um diese Jahreszeit häufig so. Hinzu kommt aber nun: Wegen des Coronavirus wollen mehr Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen statt etwa in Spanien, Italien oder der Türkei.