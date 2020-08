Vom Wasser aus zuhören

Dieses Konzert konnte man vom Wasser aus verfolgen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Auf die Wiese vor dieser Bühne passen fast keine Zuschauer. Trotzdem hörten in der Stadt Nürnberg im Bundesland Bayern am Wochenende viele Leute zu. Der Grund: Die Bühne steht direkt am Wasser.

Die Zuhörer saßen in kleinen Booten auf dem See. Solche Konzerte haben den Vorteil, dass die Leute leichter Abstand halten können und an der frischen Luft sind.