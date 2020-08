Volle Strände, volle Straßen, volle Bäche

An der Ostsee war am Samstag sehr viel los. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

An den Stränden lagen die Menschen in der prallen Sonne oder unterm Sonnenschirm. Zwischendurch kühlten sie sich im Meer ab. Autobahnen Richtung Ostsee waren so voll, dass die Polizei sogar davor warnte, sich auf den Weg dorthin zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Eine Menge Menschen in Deutschland zog es am Wochenende nach draußen ans Wasser. An vielen Orten war es über 35 Grad Celsius heiß - da war jede Abkühlung willkommen! Am Freitag sei sogar der heißeste Tag des Jahres gewesen, berichteten Wetter-Experten.

„So voll wie heute war es an diesem Strand in diesem Jahr noch nicht“, sagte einer der DLRG-Retter an der Ostsee. Auch auf Urlaubsinseln wie Usedom und Poel war jede Menge los.

Heiß war es am Samstag auch im Süden von Deutschland. Auch hier nutzten die Menschen jede Gelegenheit, sich zu erfrischen. In der Stadt München ließen sich einige Leute sogar ein ganzes Stück in einem Bach treiben.

Der berühmte Eisbach führt durch einen großen Park. Statt zurückzuschwimmen fuhren die Schwimmerinnen und Schwimmer oft wieder mit der Straßenbahn zurück. Dafür mussten sie natürlich einen Mundschutz dabei haben. Der war dann bei einigen pitschnass.

Wegen des Coronavirus hatten sich einige Leute vorher Sorgen wegen überfüllter Badestrände gemacht. Teilweise kontrollierte die Polizei stärker als sonst. In einigen Orten wurden sogar einzelne Bereiche am Ufer gesperrt.