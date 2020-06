Verwechslung mit Heiko und Roman Lochmann

Heiko (rechts) und Roman Lochmann in ihrem neuen Film „Takeover - Voll vertauscht“. Foto: -/Warner Bros./dpa

Heiko und Roman Lochmann waren bis vor einem Jahr noch Youtube-Stars. Als „Die Lochis“ posteten sie lustige Videos. Doch damit ist Schluss. Jetzt machen die 21 Jahre lieber andere Dinge. Sie haben zum Beispiel in einem Kinofilm mitgespielt.

Heiko: „Als wir jünger waren, sahen wir uns wirklich komplett ähnlich. Unser Fußball-Trainer stand am Spielfeldrand und hat einfach auf gut Glück einen Namen gerufen in der Hoffnung, dass es der richtige ist.“

Heiko: „Für unseren Film wurden wir in der Maske komplett gleich geschminkt, die Haare sahen gleich aus. Ich wurde noch nie so oft verwechselt, wie in dieser Zeit.“