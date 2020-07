Vergiss es!

Oh Gott, wie peiiiiinlich! Das denken sich bestimmt viele, wenn sie alte Bilder von sich sehen. Oder ein Video, in dem sie mit Freundinnen schief zu Miley Cyrus singen. Da ist man dann froh, wenn solche Sachen nicht im Internet landen.

Aber weg ist so ein Bild dann noch längst nicht. Denn Google kann nicht einfach alles entfernen, sobald sich jemand beschwert. Dann könnte die Suchmaschine gar nicht mehr richtig funktionieren, sagt der Fachmann. „Viele Internetnutzer würden so deutlich schwerer an Informationen kommen.“ Darum müsse man gute Gründe nennen, wenn etwas gelöscht werden soll. Auch eine Expertin empfiehlt deshalb: Am besten das peinliche Bild gar nicht erst hochladen.