„Unsere Städte sind keine Parkplätze“

Autos nehmen in Städten viel Platz ein. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Am Straßenrand reihen sich parkende Autos aneinander. An den Ampeln bilden sich lange Schlangen. Vor allem in großen Städten nehmen Autos viel Platz ein. Zu viel, finden manche.

Ein Vertreter der Städte in Deutschland sagte nun: „Unsere Städte sind keine Parkplätze, Städte sind Orte zum Leben. Es sind Städte für Menschen und nicht Städte für Autos.“

Die Autos einfach abzuschaffen, ist allerdings nicht so leicht. Menschen fahren mit ihnen zur Arbeit. Geschäfte liefern Produkte aus oder bekommen Lieferungen. Fachleute machen sich deshalb Gedanken, welche anderen Möglichkeiten es dafür gäbe.